11 gündür ortada yok: Kayseri'de kayıp tıp öğrencisi aranıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti.

Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Ahmet Enes'ten bir daha haber alınamadı.

25 yaşındaki Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Hakkında bastırılan kayıp ilanı ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere asılan Ahmet Enes Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşananları anlatan Ahmet Enes’in annesi Tülay Tekin, şunları söyledi:

Baba Osman Tekin ise şöyle konuştu:

Ahmet Enes'i en son 21 Temmuz saat 09.00 civarlarında gördük. O günden bu yana da herhangi bir haber alamadık. Zaten kendisi tıp fakültesi öğrencisiydi. Halinde, tavrında hiçbir değişiklik yoktu. İçine kapanık bir çocuktu. Fazla konuşmuyordu. Arkadaşlarıyla derin sohbetlere girerdi. İnsanın aklına her şey gelebiliyor. İyi taraflarıyla kendimize teselli vermeye çalışıyoruz ama her ihtimali de düşünüyoruz. Bu kadar uzun süre uzak kalması mümkün değil. Arkadaşlarıyla geçen sene tatile gitti. Tatilde kaldığı süre boyunca 10 defa telefonla konuştuk. Her şeyini haber verirdi.