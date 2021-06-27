Makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğini çarpan sürücü ile yanındaki kadın, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt D100 karayolunda Edirne istikametinde, 34 ZE 1225 plakalı araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu.

Makas atan otomobil bir süre sonra kontrolden çıkarak yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı ViDEO