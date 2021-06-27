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Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı
Makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğini çarpan sürücü ile yanındaki kadın, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 27.06.2021 - 16:20
- Güncelleme : 27.06.2021 - 16:48
Esenyurt D100 karayolunda Edirne istikametinde, 34 ZE 1225 plakalı araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu.
Makas atan otomobil bir süre sonra kontrolden çıkarak yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.
2 YARALI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı ViDEO