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    Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı

    Makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğini çarpan sürücü ile yanındaki kadın, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:48
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    Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı

    Esenyurt D100 karayolunda Edirne istikametinde, 34 ZE 1225 plakalı araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu.

    Makas atan otomobil bir süre sonra kontrolden çıkarak yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

    2 YARALI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı ViDEO

    Esenyurt ta trafik kazası: 2 yaralı #1

    Esenyurt ta trafik kazası: 2 yaralı #2

    Esenyurt ta trafik kazası: 2 yaralı #3

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