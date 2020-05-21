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    Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

    Randevu evinde karşılaşan 3 husumetli arasında çıkan kavgada, silahla vurulan bir şahıs 2’nci katın penceresinden atlarken, yaralı şahsı bir araca bindiren 2 kişi olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 21.05.2020 - 08:42
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    Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Müeyyedzade Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın 2'nci katında, aralarında önceden husumet bulunan 3 erkek randevu evinde karşılaştı.

    Karşılaşmanın ardından şahıslar arasında çıkan tartışma kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    YARALI ADAM CAMDAN ATLADI

    Ayağından vurulan bir şahıs pencereden aşağı atladı. Kaçmaya çalışan yaralı adamı sokakta yakalayan 2 kişi bir araca bindirerek olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta ve evde inceleme yaptı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Evdeki 2 kadının ifadelerini alan polis ekipleri geniş çaplı ifade için kadınları polis merkezine götürdü.

    Silahla yaraladıktan sonra darbettikleri adamı araca bindirerek kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

    Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı ViDEO

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