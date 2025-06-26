13 ilde müstehcenlik operasyonu: 42 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran’da Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu düzenledi.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen bir Telegram grubu üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, müstehcen içerikli görüntüleri sattığı, satın aldığı ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun merkezli operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 19’u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi, diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.