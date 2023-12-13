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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç kazaya karıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç kazaya karıştı Sabah saatlerinde köprü üzerinde seyir halinde ilerleyen araçlar henüz belirlemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.