DHA
Zincirleme kazalara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 6 araç kazaya karıştı.
Saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada aynı yönde giden iki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.
Trafik tek şeritten sağlandı
Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişte trafik, tek şeritten verildi.
Çalışmalar devam ediyor
Kaza nedeniyle köprüde iki yönde de trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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