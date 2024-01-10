15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen motosikletlilere kalkan oldular Şiddetli rüzgar nedeniyle köprüden geçen motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafikteki diğer araçlar, rüzgardan etkilenmemeleri için motosikletlilere eşlik etti.

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DHA

İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor.

Sürücüler ise görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte zor anlar yaşıyor.

Bunun bir örneği de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi.

Moto kuryenin imdadına yetiştiler

Köprüden geçmek isteyen motosikletliler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden moto kuryelere ise sürücüler yardım etti.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen motosikletlilere, trafik polisi aracı ve diğer araçlar uzun bir süre kalkan oldu.

Sürücü o anları kaydetti

Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler, motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)