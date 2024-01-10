DHA
İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor.
Sürücüler ise görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte zor anlar yaşıyor.
Bunun bir örneği de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi.
Moto kuryenin imdadına yetiştiler
Köprüden geçmek isteyen motosikletliler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden moto kuryelere ise sürücüler yardım etti.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen motosikletlilere, trafik polisi aracı ve diğer araçlar uzun bir süre kalkan oldu.
Sürücü o anları kaydetti
Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler, motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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