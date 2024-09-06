15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı

DHA
Kayseri inanılması güç bir olay yaşandı.
Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu.
Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede, çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.
4 KAŞIK VE 1 ÇİVİ, 2 SAATLİK AMELİYATLA ÇIKARILDI
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik operasyonla, çocuğun midesinden kaşıklar ve çivi başarıyla çıkarıldı.
Tedavisi tamamlanan erkek çocuk, operasyonun ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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