15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı Kayseri'de 15 yaşındaki erkek çocuğunun midesinden, 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

DHA

Kayseri inanılması güç bir olay yaşandı.

Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede, çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü.

4 KAŞIK VE 1 ÇİVİ, 2 SAATLİK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik operasyonla, çocuğun midesinden kaşıklar ve çivi başarıyla çıkarıldı.

Tedavisi tamamlanan erkek çocuk, operasyonun ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)