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    15 yaşındaki çocuk arkadaşını kazara öldürdü

    Uşak'ta 15 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle öldüren aynı yaştaki çocuk, tutuklandı.
    • AA
    • 13.05.2020 - 20:05
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    15 yaşındaki çocuk arkadaşını kazara öldürdü

    Uşak'a bağlı Sirge köyünde dün, duydukları silah sesi üzerine olay yerine giden tarım işçileri, 15 yaşındaki Kadirhan Acar'ı yaralı bulmuştu.

    Tüfekle vurulduğu belirlenen Kadirhan Acar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

    Acar'ın aynı yaştaki iki arkadaşı gözaltına alınmıştı.Olay yerinden tüfekle ayrılan bir kişinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

    İKİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Kadirhan Acar'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y. (15) ve M.S. (15), adliyeye sevk edildi.

    KAZARA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

    Zanlılardan H.Y., üç arkadaş olarak gittikleri göl kenarında, babasına ait av tüfeğiyle havaya ateş etmek istediğini, bu sırada arkadaşı Kadirhan Acar'ı kazara vurduğunu ileri sürdü.

    TÜFEKLE GİDEN BABA SERBEST KALDI

    H.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. M.S. ise serbest bırakıldı. Bu arada olayın ardından tüfeği alıp götürdüğü öne sürülen H.Y.'nin babası H.Y.'nin de jandarmaya tüfekle birlikte teslim olduğu, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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