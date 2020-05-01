150 lira için eczaneyi soydu
- AA
- 01.05.2020 - 05:56
Elinde bıçak olan zanlı, Bor ilçesi TOKİ konutlarındaki eczaneye gelerek kasadaki parayı istedi.
Eczacı Behice Özay'ın kasada bulunan 150 lirayı vermesiyle soyguncu yürüyerek eczaneden ayrıldı.
Eczacının durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
SOYGUNCU YAKALANDI
Soyguncunun D.Y. (22) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı aynı bölgede yaya olarak kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise eczanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, zanlının elindeki bıçakla eczaneye girmesi ve parayı aldıktan sonra yürüyerek ayrılması yansıdı.
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, olayı kınayarak, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Özözay Eczanesi sahibi Eczacı Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.