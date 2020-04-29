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    17 yaşındaki sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

    Beşiktaş'ta 17 yaşındaki gencin direksiyon başına geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 18:10
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    17 yaşındaki sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Büyükdere Caddesi'nde annesi A.Ç.'nin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki B.Y.Ç., aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Savrulan otomobil, ikisi seyir halinde 3 araca çarptıktan sonra 4 Levent otobüs duraklarında bekleyen 40 yaşındaki F.S.'ye çarptı.

    Kazada ağır yaralanan F.S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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    TUTUKLANDI

    Kazada, iki sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki B.Ç.'yi gözaltına aldı. B.Ç.'nin mahkemece 27 Mart'ta tutuklanarak, cezaevine gönderildiği aktarıldı.

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