17 yaşındaki sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu
Beşiktaş'ta 17 yaşındaki gencin direksiyon başına geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 29.04.2020 - 18:10
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Büyükdere Caddesi'nde annesi A.Ç.'nin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki B.Y.Ç., aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Savrulan otomobil, ikisi seyir halinde 3 araca çarptıktan sonra 4 Levent otobüs duraklarında bekleyen 40 yaşındaki F.S.'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan F.S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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TUTUKLANDI
Kazada, iki sürücü ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki B.Ç.'yi gözaltına aldı. B.Ç.'nin mahkemece 27 Mart'ta tutuklanarak, cezaevine gönderildiği aktarıldı.