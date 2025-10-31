19 ilde kripto dolandırıcılığı operasyonu: 39 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir vatandaşın kripto yatırım sitesi üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, örgütün liderliğini Nevşehir’de Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi B.D.’nin yaptığı belirlendi.

19 İLDE 200 KİŞİYİ 100 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Araştırmalar sonucu, örgütün 19 ilde 200 kişiyi sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram üzerinden sahte ürün satışı ile toplam 100 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 39 GÖZALTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

SOĞUK CÜZDANLARLA İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edilen gelirle alınmış iki otomobile ve şüphelilere ait banka ile kripto hesaplarına el konuldu. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto borsalarına aktardıkları, soğuk cüzdanlar arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖRGÜT LİDERİNİN LÜKS YAŞAMI

Örgütün lideri B.D.’nin, elde edilen gelirle Nevşehir’de lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.