19 ilde kripto dolandırıcılığı operasyonu: 39 gözaltı

- Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kripto ve Telegram üzerinden 200 kişiyi dolandıran 39 kişi yakalandı.
- Örgütün liderinin bir Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi olduğu ve 100 milyon TL'lik dolandırıcılığı yönettiği belirlendi.
- Operasyonda suçtan elde edilen gelire el konulurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir vatandaşın kripto yatırım sitesi üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, örgütün liderliğini Nevşehir’de Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi B.D.’nin yaptığı belirlendi.
19 İLDE 200 KİŞİYİ 100 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR
Araştırmalar sonucu, örgütün 19 ilde 200 kişiyi sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram üzerinden sahte ürün satışı ile toplam 100 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 39 GÖZALTI
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.
SOĞUK CÜZDANLARLA İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edilen gelirle alınmış iki otomobile ve şüphelilere ait banka ile kripto hesaplarına el konuldu. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kripto borsalarına aktardıkları, soğuk cüzdanlar arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖRGÜT LİDERİNİN LÜKS YAŞAMI
Örgütün lideri B.D.’nin, elde edilen gelirle Nevşehir’de lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.