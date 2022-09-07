Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan sürücü aranıyor

Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.