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    Adana'da trafik kazası: 1 ölü

    Adana'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 07.09.2022 - 06:06
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    Adana'da trafik kazası: 1 ölü

    Adana Merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası ve türü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Yaralanan Hakan Erdoğan, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    AA'nın haberine göre Erdoğan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Kaçan sürücü aranıyor

    Polis, kazanın ardından Mithatpaşa Mahallesi'nde ara sokaklara girerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

    Adana da trafik kazası: 1 ölü #1


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