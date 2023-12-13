2 gün önce kiralamıştı! Antalya'da kundaklama sorunu... 2 gün önce devren kiralık alınan mobilya atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, ilk incelemeler kundaklama olaslığını ortaya koydu.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde 2 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesi, 2 gün önce kiralandı.

Ancak atölyeden, dün 13.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Atölyeden dumanların çıktığını gören çevre esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürürken, atölyede 50 bin TL'ye yakın maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama şüphesi

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının atölyede bulunan kağıtların tutuşması sonucu başladığı tespit edilse de iş yeri sakinlerinin kundaklanma şüphesiyle şikayette bulunması üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)