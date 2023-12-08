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2 ilde camilerden hırsızlık yapan şüpheli serbest bırakıldı

2 ilde camilerden hırsızlık yapan şüpheli serbest bırakıldı Ordu ve Giresun’da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.Y.'nin bir camiye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.