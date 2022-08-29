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    2 Suriyeli, sınırda vuruldu: Biri öldü

    Sınıra yakın boş arazide tabancayla vurulmuş 2 kişi bulundu. Suriyeli oldukları belirtilen 2 kişiden 1’inin öldüğü tespit edildi, diğeri hastanede tedaviye alındı.
    • 29.08.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:24
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    2 Suriyeli, sınırda vuruldu: Biri öldü

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Sardıç Tepe Hudut Karakolu yakınlarında sabah saatlerinde duyulan silah sesleri sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

    Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe rastlayan ekipler, birinin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirledi.

    Yaralı: Suriyeliyiz

    Bu kişilerin tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

    Suriyeli olduklarını belirten yaralı, sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Soruşturuluyor

    Cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    2 Suriyeli, sınırda vuruldu: Biri öldü #1


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