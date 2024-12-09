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İHA

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluya karşı başlattığı mücadele hız kesmeksizin sürüyor.

Ekipler son olarak, masum vatandaşları ağlarına çeken zehir tacirleri için düğmeye bastı.

Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak için başlatılan NARKOKAPAN-1 operasyonuna, 20 il dahil edildi.

20 İLDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BASKIN

Birçok adrese gerçekleştirilen baskınlarda 37 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

34 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

20 İlde Uyuşturucuya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOKAPAN-1" operasyonlarında;

640 Kg uyuşturucu madde,

225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

21 bin 768 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



Zehir taciri ile sokak satıcısı 37 Şüpheli yakalandı.

34'ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ UYUŞTURUCUYA YASAKLI HALE GETİRMEK

Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdiği açıklamasına operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.