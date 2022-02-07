20 yıl sonra açılan cinayet davasında, baba ve üvey annenin hapsi istendi

12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni deliller ortaya çıktı. 20 yıl sonra baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İstanbul Kadıköy’de, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın duruşması, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş, müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

BIÇAKTAN SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALINDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Hande Çinkitaş'ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinde elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş'a ait olduğuna dair rapor geldiği belirtildi.

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“ACI ÇEKMESİNDEN ZEVK DUYDUKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜLER”

Evin kapısının zorlanmadığı kaydedilen mütalaada, tanık beyanlarına göre Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş'ın arasının bozuk olduğu da ifade edildi.

Mütalaada, maktul Hande Çinkitaş'ın eve girdiği 8.30-8.50 sıralarından sonra eve giren başka birinin tespit edilemediği, Çinkitaş'ın eve girmesi sonrası sanıkların birlikte hareket ederek Çinkitaş'ın başına önce çekiçle vurduğu, ardından bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldıkları iddia edildi.

Mütalaada, sanıkların sırf Hande Çinkitaş'ı öldürmek için ve Çinkitaş'ın, acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü.

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müşteki avukatı Hasan Kocabey, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini kaydederek savunma hazırlamak için süre istedi.

“ŞAŞKINIM BERAATİMİ TALEP EDERİM”

Söz verilen tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, "Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanık Şehnaz Çinkitaş ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yönetmedi. 2020 Kasım'da da aynı şey söylendi. Şaşkınım, beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede, olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş'ın parmak izine rastlanmadığı, ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtildi.