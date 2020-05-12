200 bin lira değerindeki yüzük tablasını çaldı

Sultangazi'de müşteri gibi kuyumcuya giren bir kişi, yaklaşık 200 bin lira değerindeki yüzük tablasını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 3 ay önce de soyulan kuyumcuya müşteri gibi gelen hırsız, yüzükleri incelemek istediğini söyledi.

Yüzünde cerrahi maske ve elinde eldiven bulunan hırsız, yüzük tablasındaki yüzükleri incelemeye başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız, yaklaşık 200 bin lira değerindeki yüzükleri alarak kaçtı.

YAKALAYAMADILAR

Kuyumcuda bulunanlar peşinden koştukları hırsızı, yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde delil ve güvenlik kamera kayıtları incelemesi yapan polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.

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"ANNEME YÜZÜK ALACAĞIM DEDİ"

Üç ay önce de gasp edildiğini söyleyen kuyumcu dükkanının sahibi İrfan Çelik, “Üç ay önce altı kişi, gelip beni içerde silahla gasp ettiler. Silahla vurdular ağzımı, yüzümü dağıttılar. Daha ben bunu atlamamışken bugün yine bir şahıs geldi, 'Anneler Günü'ne özel bir yüzük alacağım anneme' dedi. Yüzük beğenecek diye tabla çıkardım önüne koydum. 'Kart çekeceğim' dedi. 'Tamam' dedim. 200 bin liralık tablayı alıp kaçtı.





3 AYDA ÖNCE DE 100 LİRASI GİTTİ

Ben bu dükkanı eşten, dosttan borç alarak, bankalardan kredi çekerek açtım. Evim kira, dükkan kira ve ben çok sıkıntılı bir durumdayım. Zar zor ayakta duruyorum, yetkililerden yardım istiyorum. Güvenlik güçlerimize yalvarıyorum, 200 bin lira bugün gitti, 100 bin lira da üç ay önce gitti. Ben bunu nasıl koyacağım yerine? Sicilim de bozuldu, bankalar kredi vermiyor." şeklinde konuştu.