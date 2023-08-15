2013 KPSS'ye yönelik 15 gözaltı kararı

AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nı merceğe aldı.
KPSS sorularının FETÖ mensuplarına dağıtıldığını belirleyen savcılık, harekete geçti.
5'i hala görevde
2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Bu şüphelilerden 5'inin hala görevde olduğu saptandı.
8 ilde operasyon
Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 8 ilde operasyona çıktı.
15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.