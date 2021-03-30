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    25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

    Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
    • AA
    • 30.03.2021 - 00:52
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    25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

    FETö'ye karşı TSK'nın içinde süren 'temizlik' operasyonu devam ediyor.

    115 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasna yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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