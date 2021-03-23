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    3 ay önce sınır dışı edildi, bu kez Osmaniye’de yakalandı

    Polisin uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta kaçak yollarla Türkiye’ye giren Suriye uyruklu şahsın, 3 ay önce sınır dışı edildiği belirlendi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:08
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    3 ay önce sınır dışı edildi, bu kez Osmaniye’de yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

    3 AY ÖNCE SINIR DIŞI EDİLDİ

    Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta, Suriye uyruklu H.M.’nin kimlik belgesinin olmadığı belirlendi.

    H.M.'nin yapılan sorgusunda, 3 ay önce sınır dışı edildiği, yasa dışı olarak tekrar ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

    YENİDEN SINIR DIŞI KARARI

    H.M. için kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı kararı alındı.

    Kaçak Suriyeli, gerekli idari işlemler için Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    3 ay önce sınır dışı edildi, bu kez Osmaniye’de yakalandı #1

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