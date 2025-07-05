3 ayrı suç örgütüne operasyon: 20 şüpheli yakalandı

Suçlularla mücadele, güvenlik güçleri tarafından kararlılıkla sürdürülüyor...

Ülke genelinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdüren emniyet görevlileri başarılı bir operasyona daha imza attı.

Son olarak, 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla, kırmızı bültenle aranan elebaşlarının da içinde olduğu 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını şu sözlerle aktardı:

Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenledik. İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, MASAK Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin destekleriyle; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik.

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Yerlikaya, İsveç ve Norveç adli makamlarınca aranan, aralarında örgütlerin elebaşılarının da bulunduğu şüphelilere ait, 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu kaydettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: