30 ilde FETÖ operasyonu: 65 tutuklama

FETÖ ile mücadele sürüyor...

Ekiplerin, ülkenin dört bir yanını terör faaliyetinden temizleme çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak 30 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar kapsamında 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 65'İ TUTUKLANDI"

Bakan Yerlikaya, operasyonların 2 hafta sürdüğünü belirttiği paylaşımında şu sözlere yer verdi:

30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 156 şüpheliyi yakaladık ve şüphelilerden; 65'i tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer işlemleri devam ediyor.



Operasyonlarda şüpheliler; FETÖ terörünün 'güncel yapılması' faaliyet içerisinde faaliyet yürütmekte, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle birlikte bulunmak, terör örgütüne finansman sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden yürütülen propagandasını yapmak suçlarından aranmaktaydı.

30 İLDE TERÖR OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarına göre yapılan çalışmaların sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

"DEVLET BÜTÜNLÜĞÜNE KASTEDENLERLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"