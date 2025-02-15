33 yıldır haber alamadığı halasını arıyor: Cinayete ilişkin tüyler ürperten detaylar

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan skandal olayda, kardeşi ve yengesini öldürerek bağ evinin bahçesindeki tandıra gömen şahsın 1992'den beri haber alınamayan kız kardeşini de öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı dava sürüyor.

Yaşanan son gelişmede, davada, mahkeme heyeti cesedin olduğu iddia edilen bölgede keşif yapılması kararını vermiş ve bölgede dün iş makineleri ve kadavra köpeğiyle arama gerçekleştirilmişti.

"HAVVA TURHAN'IN ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ YERİN 2 GİZLİ TANIK TARAFINDAN BİLİNDİĞİ İDDİA EDİLDİ"

Halasını bulmayı temenni ettiklerini söyleyen Yusuf Turhan, şöyle dedi:

2 gün önce Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Havva Turhan'ın öldürülüp gömüldüğü yer 2 gizli tanık tarafından bilindiği iddia edildi. Dün de araziye çıkıp keşif yapılması için savcılık karar verdi. Biz de sabah erken saatlerde oraya çıkıp arazide arama çalışmaları yaptık. Gösterilen iki yer vardı. Her taraf karla kaplı olduğu için araziyi tam da tespit edemedik. Tespit ettiğimiz yerlerde de arama gerek kepçeyle kazı çalışması, gerek kadavra köpeğiyle de arama çalışmaları yapıldı. Ben de yakından takip ettim. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. İlerleyen zamanlarda inşallah sonuca ulaşmayı temenni ediyoruz.

"BABAMLA AMCAM SOHBET EDERKEN YERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"

Havva Turhan'ın cesedinin olduğu yeri öldürülen babasından öğrendiğini kaydeden Yusuf Turhan, şu ifadeleri kullandı:

33 yıl önce öldürülmüş, oraya gömülmüş. Ben 24 yaşındayım, ben doğmadan 10 yıl önce vefat edip oraya gömülmüş halam. Benim orayı bilme sebebim; babamdan dolayı biliyorum. Babamla amcam aralarında sohbet ederken yerini söylemişlerdi. Bir gün de babamla Kayseri'den Emmiler köyüne giderken babam 'şu yol sap da orada kız kardeşim var, onun yanına gideyim' dedi. Arabayı ben kullanıyordum, o yola saptım. Orada çeşme gibi bir yer vardı, babam dualar etti. Babamla birlikte 2021 yılında gitmiştim oraya. Daha sonra dayımla birlikte diğer halamın yanına gittik. İki yer de birbirinden farklı yerler. İki yerde de olma ihtimaline karşı kazı çalışmaları yapıldı.

"BABAM 'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM, KENDİMİZİ İHBAR EDECEĞİM' DEDİ ZAMANINDA"

Amcasının cezaevine girmemek için babasını öldürdüğünü de sözlerine ekleyen Turhan, şöyle konuştu:

Halamın ölümüne sebep olan 2 kişi var, bir tanesi zaten rahmetli oldu. Daha doğrusu Havva Turhan cinayeti işlendiği için babam 'vicdan azabı çekiyorum, kendimizi ihbar edeceğim' dedi zamanında. Sonrasında amcam da cezaevine girmekten korktuğu için babamı ortadan kaldırdı. Yani ortada bir tane delil vardı, onu da ortadan kaldırdı. Amcam şu an hiçbir şeyi kendi üzerine almıyor. İtiraz etse de öldürdüğünü ben ve gizli tanıklarla birlikte onun yaptığını biliyoruz.

NE OLMUŞTU

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olan Firdevs Öztürk-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, 10 Haziran 2021'de çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

Bahçedeki tandırın olduğu alanda yapılan kazı sonucu çiftçin cansız bedenlerine ulaşıldı.

AĞANBEYİNİ KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVADA KARAR

Kayseri'de kayıp olarak aranan çiftin öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandıra gömülmesi olayında, katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

HAVVA TURHAN'IN CESEDİNİN GÖMÜLÜ OLDUĞU YERİ BİLDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Necla Turhan ise beraat etti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmasında gizli tanıkların Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu yeri bildiklerini iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti bölgede keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.