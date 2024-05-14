4 ilde DEAŞ operasyonu: 56 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-38' operasyonunda 56 şüphelinin gözaltına alındını açıkladı.

DHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütülerine yönelik operasyonları devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Konya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Örgüte eleman kazandırıyorlardı

Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları, kazandırdıkları elemanlara atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, Türkiye'ye illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edildi.

Hatay ve Denizli'de operasyonlar

Hatay'da düzenlenen operasyonda ise haklarında DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri, suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Denizli'de de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)