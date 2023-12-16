Haberler



3. Sayfa



4 ilde milyonlarca lira dolandırdı! Yalova'da son vurgun planını yapamadan yakalandı

4 ilde milyonlarca lira dolandırdı! Yalova'da son vurgun planını yapamadan yakalandı 4 ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan şahıs, Yalova’da planladığı milyonlarca liralık son vurgunu yapamadan suçüstü yakalandı.