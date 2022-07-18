Karaman'da 4 yaşındaki Zeynep'i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı

4 yaşındaki Zeynep'i pompalı tüfekle vuran Uveyiz B., "Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim" dedi. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Zeynep, hastaneden taburcu edildi.

Karaman'ın Nefise Sultan Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta yaşayan Selman Gül ve Merve Gül, kameriyede yemek yerken 4 yaşındaki kızları Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı.

Bir süre sonra duyulan silah sesi ile Zeynep, yere yığıldı.

Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Zeynep tabucu oldu

Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu edildi.

Ateş eden komşu gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detaylı inceleme yaptı.

İnceleme sonrası silahın, 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi.

Ekipler, silahı ateşleyen kişinin, ailenin 19 yaşındaki komşusu Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde yakalanan Uveyiz B., gözaltına alındı.

"Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim"

Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm." dedi.

Şüpheli serbest kaldı

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uveyiz B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









