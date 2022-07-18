Petrol
103.13
1.95%
Euro
17.7954
1.39%
Dolar
17.5048
0.60%
Altın
969.73
1.45%
Borsa
2439
2.37%
Bitcoin
384.589
4.34%
BTXN Coin
7.31
-1.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Karaman'da 4 yaşındaki Zeynep'i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı

    4 yaşındaki Zeynep'i pompalı tüfekle vuran Uveyiz B., "Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim" dedi. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Zeynep, hastaneden taburcu edildi.
    • 18.07.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da 4 yaşındaki Zeynep'i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı

    Karaman'ın Nefise Sultan Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta yaşayan Selman Gül ve Merve Gül, kameriyede yemek yerken 4 yaşındaki kızları Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı.

    Bir süre sonra duyulan silah sesi ile Zeynep, yere yığıldı.

    Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Küçük Zeynep tabucu oldu

    Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu edildi.

    Ateş eden komşu gözaltına alındı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detaylı inceleme yaptı.

    İnceleme sonrası silahın, 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi.

    Ekipler, silahı ateşleyen kişinin, ailenin 19 yaşındaki komşusu Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde yakalanan Uveyiz B., gözaltına alındı.

    Karaman da 4 yaşındaki Zeynep i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı #1

    "Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim"

    Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm." dedi.

    Şüpheli serbest kaldı

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uveyiz B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Karaman da 4 yaşındaki Zeynep i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı #2

    Karaman da 4 yaşındaki Zeynep i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı #3

    Karaman da 4 yaşındaki Zeynep i salıncakta vuran komşu serbest bırakıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kanser riskini azaltan 10 sebze
    Sağlık

    Kanser riskini azaltan 10 sebze

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor
    Gündem

    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

    Görüş Bildir