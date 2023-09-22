43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de 1 haftalık trafik raporu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 13 milyon 64 bin lira cezai işlem uygulandı.

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İHA

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, vatandaşların trafikteki can ve mal güvenliğini sağlamak için polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince son bir haftalık süreçte yapılan kontrollerde 10 bin 303 araç denetlendi.

25 bin sürücüye ceza: 85 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, 362 araca hatalı park, 2 bin 907 araca kırmızı ışık ihlali, 13 bin 222 araca farklı trafik kuralları ihlalinden, 11 bin 752 araca da Elektronik Denetim Sisteminden (EDS) toplam 13 milyon 64 bin 733 liralık cezai işlem uygulandı.

25 bin 243 sürücüye cezai işlem yapılan denetimlerde, 85 araç da trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)