44 yılla aranan 18 yaşındaki firari, İzmir'de yakalandı

DHA
Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Son olarak İzmir'in Konak ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, Süvari Mahallesi'nde şüpheli bir şahıs fark etti.
Bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları Ç.U.'ya kimlik kontrolü yaptı.
4 YILLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrolde, Ç.U.'nun çok sayıda suçtan dosyası olduğunu ve 44 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Ç.U., gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ç.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış