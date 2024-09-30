44 yılla aranan 18 yaşındaki firari, İzmir'de yakalandı Hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan Ç.U., mahalle bekçilerinin yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakayı ele verildi.

DHA

Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Son olarak İzmir'in Konak ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, Süvari Mahallesi'nde şüpheli bir şahıs fark etti.

Bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları Ç.U.'ya kimlik kontrolü yaptı.

4 YILLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrolde, Ç.U.'nun çok sayıda suçtan dosyası olduğunu ve 44 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ç.U., gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ç.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)