Petrol
82.24
-0.56%
Euro
19.887
-0.06%
Dolar
18.6334
0.06%
Altın
1.074
-0.71%
Borsa
5067
0.00%
Bitcoin
335.217
0.04%
BTXN Coin
5.34
-0.55%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Ankara'da FETÖ operasyonu

    FETÖ'nün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 15.12.2022 - 08:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon başlatıldı.

    14 kişi için gözaltı kararı

    İHA'nın haberine göre; örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.


    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 14 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 14 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İstanbul'da eşine sinirlenen şahıs, evi ateşe verdi
    İç Haber

    İstanbul'da eşine sinirlenen şahıs, evi ateşe verdi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir