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Ankara'da FETÖ operasyonu
FETÖ'nün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- 15.12.2022 - 08:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon başlatıldı.
14 kişi için gözaltı kararı
İHA'nın haberine göre; örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.