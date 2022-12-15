Ankara'da FETÖ operasyonu

FETÖ'nün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon başlatıldı.

14 kişi için gözaltı kararı

İHA'nın haberine göre; örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 sivil şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.