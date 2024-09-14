4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, mezarı başında anıldı
DHA

Türkiye Cumhuriyeti 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 58'inci yıl dönümünde mezarı başında törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız ve askeri yetkililer katıldı.

Törende Cemal Gürsel'in öz geçmişi okundu.

İSTİKLAL MARŞI'YLA SONA ERDİ

Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenkleri bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Can Badak
Editör