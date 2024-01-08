İHA
Güvenlik güçleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bu kez hedefte fuhuş yapan/yaptıran kişiler yer aldı.
Ekipler, Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonu için düğmeye bastı.
18 şüpheli yakalandı
Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de fuhuş operasyonunda 8’i kadın, 18 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini’ suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar
Şüphelilerin, cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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