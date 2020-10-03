5 ilde sahte içki operasyonu

Ankara merkezli operasyonlarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ile 6 bin 956 ürün ve 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Sahte içki üreterek halk sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyonlara devam ediliyor. Ankara merkezli 5 ilde başlatılan operasyonlarda 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, birçok sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

22 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda ekipler Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya illerinde, eş zamanlı olarak 22 şüpheliye yönelik operasyonlarda, E.Y, M.K, S.E, S.K, V.U, Y.A, Y.S. ile bu şahıslarla irtibatlı olan H.T, C.Ç, S.G, A.D, B.Ç, A.A, C.G, E.P, V.D. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için arama çalışması başlattı.