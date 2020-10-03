Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    5 ilde sahte içki operasyonu

    Ankara merkezli operasyonlarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ile 6 bin 956 ürün ve 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
    • AA
    • 03.10.2020 - 07:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    5 ilde sahte içki operasyonu

    Sahte içki üreterek halk sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyonlara devam ediliyor. Ankara merkezli 5 ilde başlatılan operasyonlarda 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, birçok sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    5 ilde sahte içki operasyonu #1

    22 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ GÖZALTINDA

    Bu kapsamda ekipler Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya illerinde, eş zamanlı olarak 22 şüpheliye yönelik operasyonlarda, E.Y, M.K, S.E, S.K, V.U, Y.A, Y.S. ile bu şahıslarla irtibatlı olan H.T, C.Ç, S.G, A.D, B.Ç, A.A, C.G, E.P, V.D. ve B.B'yi gözaltına aldı.

    5 ilde sahte içki operasyonu #2

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

    5 ilde sahte içki operasyonu #3

    Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

    Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalamak için arama çalışması başlattı.

    5 ilde sahte içki operasyonu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir