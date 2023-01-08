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    Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
    • 08.01.2023 - 01:08
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    Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    1 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

    Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle Yüksel G. olay yerinde hayatını kaybetti, Elif S. ağır yaralandı.

    Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #1

    Yaralının hayati tehliesi sürüyor

    AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kavga nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

    Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #2

    Şanlıurfa da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı #3


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