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    Maltepe’de iki grup arasında kavga

    İstanbul Maltepe'de alkollü 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar görüntülendi.
    • 02.09.2022 - 03:02
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    Maltepe’de iki grup arasında kavga

    Akşam saatlerinde Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde alkollü olduğu iddia edilen 2 grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

    Çevredekiler kavgaya müdahale etti

    DHA'nın haberine göre; kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

     

    Maltepe’de iki grup arasında kavga #1

    Maltepe’de iki grup arasında kavga #2


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