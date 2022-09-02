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Maltepe’de iki grup arasında kavga
İstanbul Maltepe'de alkollü 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar görüntülendi.
- 02.09.2022 - 03:02
Akşam saatlerinde Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde alkollü olduğu iddia edilen 2 grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredekiler kavgaya müdahale etti
DHA'nın haberine göre; kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.