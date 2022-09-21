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    Adana'da FETÖ operasyonu

    Adana'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
    • 21.09.2022 - 08:27
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    Adana'da FETÖ operasyonu

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi.

    10 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın aktardığına göre; şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti.

    Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

     

     

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