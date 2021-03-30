6 ilde 'sahte beyaz eşya servisi' yöntemiyle dolandırıcılık

Kocaeli ve İstanbul ile birlikte 6 ilde beyaz eşya servisi kurarak vurgun yapan 41 kişilik çete çökertildi.

İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne ve Kocaeli olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan veren şebeke, vatandaşları dolandırmaya başladı.

Benzer şekilde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

41 GÖZALTI

Şahısları takibe alan ekipler, bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 41 kişi gözaltına alınırken, 15 şüphelinin ise ifadesi alındı.

97 VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER

Olayla ilgili 97 kişinin mağdur olduğu öğrenildi. Zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.