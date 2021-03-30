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    6 ilde 'sahte beyaz eşya servisi' yöntemiyle dolandırıcılık

    Kocaeli ve İstanbul ile birlikte 6 ilde beyaz eşya servisi kurarak vurgun yapan 41 kişilik çete çökertildi.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 15:22
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    6 ilde 'sahte beyaz eşya servisi' yöntemiyle dolandırıcılık

    İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne ve Kocaeli olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan veren şebeke, vatandaşları dolandırmaya başladı.

    Benzer şekilde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    41 GÖZALTI

    Şahısları takibe alan ekipler, bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında  41 kişi gözaltına alınırken, 15 şüphelinin ise ifadesi alındı.

    97 VATANDAŞI MAĞDUR ETTİLER

    Olayla ilgili 97 kişinin mağdur olduğu öğrenildi. Zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

    6 ilde sahte beyaz eşya servisi yöntemiyle dolandırıcılık #1

    6 ilde sahte beyaz eşya servisi yöntemiyle dolandırıcılık #2

    6 ilde sahte beyaz eşya servisi yöntemiyle dolandırıcılık #3

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