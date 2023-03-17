7 bin kişilik Telegram grubu, Rönesans Rezidans'ta kayıp yakınlarını arayanlara umut oldu Almanya'da yaşayan bir çiftin depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmaları ve alandaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, Telegram'da kurdukları 'Hatay Rönesans Sitesi Haberleşme Ağı' adındaki grup zamanla enkazda yakınlarına ulaşamayanların kayıplarını aradığı bir gruba dönüştü.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı.

Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen depremde, binlerce binanın yıkılmasıyla 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

En çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Yakınlarını arayanlara umut oldu

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan kullanıcı deneyimi tasarımcısı Bahar Serin ve yazılım mühendisi Ali Serin, depremde arkadaşlarının yakınlarına ulaşmak ve oradaki eksik malzeme teminleri için bir Telegram grubu açtı.

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmaları ve alandaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla oluşturulan grup, zamanla kayıpları bulma grubuna dönüştü.

Rönesans Rezidans'taki yakınlarına ulaşamayanlar bu grupta kayıplarını beraber aramaya başladı.

7 bin üyelik grupta 63 kayıptan haber bekleniyor

Yaklaşık 7 bin üyenin bulunduğu grupta anlık olarak 63 kayıp vatandaşın yakınları onlardan gelecek haberler için bekleyişe devam ediyor.

"Bilgileri teyit etmeden hiçbir grupta paylaşmıyoruz"

Grubun kurucularından Bahar Serin, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşımızın ailesi Rönesans Rezidans enkazında kalmıştı. Biz de yurt dışında yaşıyoruz. Depremle ilgili haberi öğrenir öğrenmez bilgi almaya çalıştık. Yıkıntıları gördükten sonra grubu kurduk. Arkadaşlarımızın yakınlarını bulmak için kurduğumuz grup, eksik listelerinin paylaşıldığı bir gruba döndü. Son olarak geldiğimiz noktada ise kayıp vatandaşlarımızı arıyoruz. Sayımız bir anda arttı. İlk günlerde herkes kayıpların isimlerini yazıyordu.



Bazı kişiler yakınlarına bazıları da yakınlarının cenazelerine ulaştı. Oluşturduğumuz listeye göre şu anda 63 kayıp var. Bilgileri birkaç kez teyit etmeden hiçbir grupta paylaşmıyoruz. Grubumuza katkıda bulunan, sahadan bilgi aktaran, canla başla çalışan grup yöneticilerimiz basta olmak üzere destek sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.

"Rönesans Rezidans ailemiz oldu, elimizden geleni yapıyoruz"

Depremzedelere bu şekilde yardım edebildiklerini belirten Ali Serin de, şöyle konuştu:

Yurt dışında yaşadığımız depremzedeler için bir şeyler yapmak istedik ve elimizden bu geldi. Aslında ilk başta grubu arkadaşımızın ailesini bulmak için oluşturmuştuk ama geldiğimiz noktada Rönesans Rezidans'takiler ailelerimiz gibi oldu. Kayıplar bulunduğunda hep beraber ağlıyoruz. Gerçekten sosyal medyada aktif insanlar değiliz.



Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama keşke bu noktada bizlere gerek kalmadan çözülebilseydi. Elimizi taşın altına koyduğumuz için vicdanımız rahat. Kayıp listesinde yer alan vatandaşlardan haber alınması durumunda grupta bulunan yakınları bize bilgi veriyor. Biz de bu şekilde listeyi güncelliyoruz. Bu grupta teyitsiz paylaşımlar yapmıyoruz.

Müteahhit tutuklandı

Apartmanların sorumluları hakkında soruşturmalar devam ederken söz konusu rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da kısa sürede yakalanmıştı.

Coşkun, paralarla Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enkazı kaldırıldı

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun yaşamını yitirdiği rezidansın enkazı ise bugün iş makineleriyle kaldırıldı.