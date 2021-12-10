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- İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu
İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu
- İHA
- 10.12.2021 - 09:22
- Güncelleme : 10.12.2021 - 09:24
İstanbul Havalimanı'na geçtiğimiz salı günü 12.00 uçağıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten gelen Özbek asıllı kadın yolcu S.C., şüpheli hareketler ve tedirgin davranışlar sergileyince polisin dikkatini çekti.
ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu yolcuyu adım adım izlemeye aldı.
GÜMRÜK ÇIKIŞINDA DURDURULDU
Görevliler, kaçakçılık suçlarıyla ilgili bir durum olduğunu düşünerek S.C.’yi gümrüklü alan çıkışında risk-analiz çalışmaları kapsamında durdurdu.
Özbek yolcunun valizinde ve üzerinde inceleme yapıldı. Yolcunun üstünde ve bagajında yapılan aramalarda polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı.
SİGARA FİLTRELERİNİ ÇİKOLATA PAKETLERİNE SAKLADI
Ekipler, S.C.’nin üzerindeki elbiseye özel olarak tasarlanıp dikilmiş bölmeler ile çantasındaki meyve suyu kutusu, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli havalimanında gözaltına alındı. S.C. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.