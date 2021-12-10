İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu

Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonunda İstanbul'a giriş yapan şahsın üzerinde bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'na geçtiğimiz salı günü 12.00 uçağıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten gelen Özbek asıllı kadın yolcu S.C., şüpheli hareketler ve tedirgin davranışlar sergileyince polisin dikkatini çekti.

ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu yolcuyu adım adım izlemeye aldı.

GÜMRÜK ÇIKIŞINDA DURDURULDU

Görevliler, kaçakçılık suçlarıyla ilgili bir durum olduğunu düşünerek S.C.’yi gümrüklü alan çıkışında risk-analiz çalışmaları kapsamında durdurdu.

Özbek yolcunun valizinde ve üzerinde inceleme yapıldı. Yolcunun üstünde ve bagajında yapılan aramalarda polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı.

SİGARA FİLTRELERİNİ ÇİKOLATA PAKETLERİNE SAKLADI

Ekipler, S.C.’nin üzerindeki elbiseye özel olarak tasarlanıp dikilmiş bölmeler ile çantasındaki meyve suyu kutusu, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli havalimanında gözaltına alındı. S.C. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.