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    İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu

    Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonunda İstanbul'a giriş yapan şahsın üzerinde bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 09:24
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    İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu

    İstanbul Havalimanı'na geçtiğimiz salı günü 12.00 uçağıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten gelen Özbek asıllı kadın yolcu S.C., şüpheli hareketler ve tedirgin davranışlar sergileyince polisin dikkatini çekti.

    ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

    Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu yolcuyu adım adım izlemeye aldı.

    GÜMRÜK ÇIKIŞINDA DURDURULDU

    Görevliler, kaçakçılık suçlarıyla ilgili bir durum olduğunu düşünerek S.C.’yi gümrüklü alan çıkışında risk-analiz çalışmaları kapsamında durdurdu.

    Özbek yolcunun valizinde ve üzerinde inceleme yapıldı. Yolcunun üstünde ve bagajında yapılan aramalarda polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı.

    İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu #1

    SİGARA FİLTRELERİNİ ÇİKOLATA PAKETLERİNE SAKLADI

    Ekipler, S.C.’nin üzerindeki elbiseye özel olarak tasarlanıp dikilmiş bölmeler ile çantasındaki meyve suyu kutusu, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli havalimanında gözaltına alındı. S.C. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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