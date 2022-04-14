Petrol
107.25
-1.41%
Euro
15.92
0.04%
Dolar
14.62
0.20%
Altın
927.20
-0.12%
Borsa
2473
0.49%
Bitcoin
604.377
3.33%
BTXN Coin
29.87
-2.83%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    750 kiloluk canlı midye, Yunanistan yolunda ele geçirildi

    Yasa dışı yollarla 750 kilogramlık canlı kum midyesini Yunanistan'a kaçırmak isteyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    750 kiloluk canlı midye, Yunanistan yolunda ele geçirildi

    Edirne'de kaçakçılık yapanlara yönelik jandarma operasyonları devam ediyor.

    Enez ilçesi üzerinden Yunanistan'a kaçakçılık yapmaya çalıştığı tespit edilen ekiplere operasyon düzenlendi.

    Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyon ile toplanması ve satışı yasak olan 750 kilogram canlı midye ele geçirdi.

    148 bin lira para cezası uygulandı

    Bir şüpheli hakkında 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

    Midyeler denize bırakıldı

    Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize bırakıldı.

    750 kiloluk canlı midye, Yunanistan yolunda ele geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Beyoğlu’nda, çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda, çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Türk start-up yatırımları ilk çeyrekte arttı
    Ekonomi

    Türk start-up yatırımları ilk çeyrekte arttı

    Görüş Bildir