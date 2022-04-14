750 kiloluk canlı midye, Yunanistan yolunda ele geçirildi

Yasa dışı yollarla 750 kilogramlık canlı kum midyesini Yunanistan'a kaçırmak isteyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'de kaçakçılık yapanlara yönelik jandarma operasyonları devam ediyor.

Enez ilçesi üzerinden Yunanistan'a kaçakçılık yapmaya çalıştığı tespit edilen ekiplere operasyon düzenlendi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyon ile toplanması ve satışı yasak olan 750 kilogram canlı midye ele geçirdi.

148 bin lira para cezası uygulandı

Bir şüpheli hakkında 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

Midyeler denize bırakıldı

Canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize bırakıldı.