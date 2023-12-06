76 ilde Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! 234 gözaltı 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda 234 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

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DHA

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu başarıyla sonuçlandırıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet suçunu mercek altına aldı.

Ekipler tarafından Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araç usulsüzlüğü tespit edildi

Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.

Yapılan denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

76 ilde eş zamanlı operasyon

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

234 kişi yakalandı

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 234 şüpheli adreslerinde yakalandı.

Usulsüz işlemlerin İsmail Vural’ın Avanos Noter Başkatibi olarak çalışmaya başladığı son 2 yıl içerisinde yapıldığı anlaşıldı.

Avanos Noter Vekili üzerinden işlem yapıldı

İsmail Vural’ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023' ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu, tespit eden polis ekipleri Avanos Noterliğinin; 2021 yıl yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 78, ve 2023 yılının 11 ayında ise 12 bin 783 olduğu, ayni yoğunlukta işlemin devam etmesi halinde 2023 yıl yevmiye sayesinin 14 bin civarına ulaşabileceği, belirtildi.

Polis ekipleri Noterler Birliğinden alınan işlem kayıtlarından Avanos Noterliğinde Mesai haricindeki işlem sayısının 15 bini geçtiğini de belirledi.

Mal varlıklarına el konuldu

Avanos Noter vekili İsmail Vural ve rüşvete aracılık yapan 8 şüphelinin banka hesaplarının yanı sıra, araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu.

Ayrıca 3. Kişiler üzerine kaydettirdikleri 2 lüks araca ve 2 adet arsaya da tedbir konuldu.

MASAK çalışmalarını sürdürüyor

Soruşturma çerçevesinde suç geliri boyutunun tam olarak ortaya çıkması için de MASAK nezdinde araştırma ve rapor tanzim çalışmaları da devam ediyor.

Emniyete götürüldüler

Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma ve vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)