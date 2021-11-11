80 yaşındaki Bulgar kadın, İslamiyet'i seçti

Kelime-i Şehadet'i tekrar eden Ivanova, Müslüman olarak Fatma adını aldı. Bulgar kadın, Hazreti Muhammed'in hayatının kendisini etkilediğini söyledi.

Bulgar vatandaşı Spaska Ivanova, Müslüman oldu.

Bulgaristan'da yaşayan 80 yaşındaki Ivanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

FATMA ADINI ALDI

Müslüman olmak istediğini belirten Ivanova'ya, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu.

İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği Kelime-i Şehadet'i tekrarlayan Spaska Ivanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu.

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu ViDEO

"HAZRETİ MUHAMMED'İN HAYATINDAN ETKİLENDİM"

Ivanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt, Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi.

"İSLAM ÜMMETİNDE BİR SAYI DAHA ARTTI"

Fatma Ivanova'nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de 'Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.' demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için." diye konuştu.

Bozkurt, Ivanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.