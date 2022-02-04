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    Hatay'da terör operasyonu

    Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 05:49
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    Hatay'da terör operasyonu

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde terör faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler, yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda silahlı terör örgütüne (PKK/KCK- PYD/YPG) üyesi olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Suriye uyruklu K.M.'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin 4'ü de düzenlenen operasyonla yakalanırken, cep telefonlarına da el konuldu.

    Hatay da terör operasyonu #1

    Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Z.M., A.N. ve U.S.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Hatay da terör operasyonu #2

     

     


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