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    İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

    Husumetlisi tarafından görüşmeye çağrılarak tabancayla vurulan 28 yaşındaki Savaş Akova, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 12:16
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    İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

    İzmir'de oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Savaş Akova ile husumetlisi M.K., konuşmak için Konak ilçesine bağlı 2698 Sokak üzerinde bir araya geldi.

    M.K. isimli şahıs bir süre sonra yanındaki tabancayla Akova'ya kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Akova kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanlar durumu ekiplere bildirdi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

    İzmir de silahlı kavga: 1 ölü #1

    İzmir de silahlı kavga: 1 ölü #2

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