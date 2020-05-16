9 yaşındaki Ceylan'ı öldüren babası, kendini astı

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

Gaziantep'te 17 Nisan günü 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldüren baba Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

ÇARŞAFLA ASTI

Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asıp, intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.