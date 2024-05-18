ABD'de anne ve oğlu cinayete kurban gitti: Çocuğun babasını mahkemede zanlıya saldırdı Kız arkadaşını ve oğlunu öldüren adam çıkarıldığı duruşmada, ölen çocuğun babası tarafından saldırıya uğradı. İkilinin güçlükle ayrıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'de kan donduran cinayet...

Desean Brown isimli şahıs, 2020 yılında, 29 yaşındaki sevgilisi Nyteisha Lattimore'u öldürmek ve kadının 3 yaşındaki oğlunu Ohio Nehri'ne atarak ölümüne sebep oldu.

Katil zanlısı, öldürdüğü çocuğun babasının saldırısına uğradı

İki cinayetle yargılanan Brown, duruşma salonunda hazır bulundu.

Katil zanlısı, Perşembe günü usul duruşması sırasında öldürdüğü çocuğun babası Antonio Hughes tarafından saldırıya uğradı.

Babanın saldırı anı kameraya yansıdı

Hughes, oğlunun katili Brown'ın boğazını sıkarak kafasına defalarca vururken, saldırı anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Mahkemede bulunan memurlar tarafından güçlükle ayrılan Hughes, zorla salondan çıkarıldı.

İdam cezasına çarptırılacak

İki kişinin ölümüne sebep olan Brown'un yargılanması devam ederken, eğer suçlu bulunursa idam cezasıyla karşı karşıya kalacağı öğrenildi.

Düşük yaptığı için öldürdü

Son olarak, Cincinnati polis dedektifleri hakime, Nyteisha'nın Brown'ın çocuğuna hamile olduğunu ancak düşük yaptığını söyledi.

Dedektifler Brown'ın onu ve Nylo'yu düşük yapmasına misilleme olarak öldürdüğünü iddia etti.