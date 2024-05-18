ABD'de kan donduran cinayet...
Desean Brown isimli şahıs, 2020 yılında, 29 yaşındaki sevgilisi Nyteisha Lattimore'u öldürmek ve kadının 3 yaşındaki oğlunu Ohio Nehri'ne atarak ölümüne sebep oldu.
Katil zanlısı, öldürdüğü çocuğun babasının saldırısına uğradı
İki cinayetle yargılanan Brown, duruşma salonunda hazır bulundu.
Katil zanlısı, Perşembe günü usul duruşması sırasında öldürdüğü çocuğun babası Antonio Hughes tarafından saldırıya uğradı.
Babanın saldırı anı kameraya yansıdı
Hughes, oğlunun katili Brown'ın boğazını sıkarak kafasına defalarca vururken, saldırı anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Mahkemede bulunan memurlar tarafından güçlükle ayrılan Hughes, zorla salondan çıkarıldı.
İdam cezasına çarptırılacak
İki kişinin ölümüne sebep olan Brown'un yargılanması devam ederken, eğer suçlu bulunursa idam cezasıyla karşı karşıya kalacağı öğrenildi.
Düşük yaptığı için öldürdü
Son olarak, Cincinnati polis dedektifleri hakime, Nyteisha'nın Brown'ın çocuğuna hamile olduğunu ancak düşük yaptığını söyledi.
Dedektifler Brown'ın onu ve Nylo'yu düşük yapmasına misilleme olarak öldürdüğünü iddia etti.
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