ABD'de kaza yapan otomobildeki baba hakkında gözaltı kararı

ABD'li yetkililer, uçuruma yuvarlanan aracın, direksiyon başındaki baba tarafından kasten uçuruma sürüldüğünü belirterek, hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını duyurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aile araçla uçuruma yuvarlandı.

Pasifik Okyanusu kıyısında yaşanan kazada, ikisi çocuk 4 kişilik aile, hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtuldu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Baba hakkında gözaltı kararı

Konuya ilişkin dün ABD’li yetkililerden açıklama geldi.

İHA'nın aktarımına göre; açıklamada, kaza sırasında direksiyonda bulunan babanın, aracı kasten uçuruma sürdüğünü belirterek hastane çıkışında gözaltına alınacağı ifade edildi.

Dedektifler kasıtlı eylem olduğunu belirledi

Yetkililer, Dharmesh A. Patel adlı babanın gözaltı kararıyla ilgili, “Kaliforniya Otoyol Devriyesi dedektifleri, gece boyunca tanıklarla görüşerek ve olay yerinden delil toplayarak çalıştı. Toplanan kanıtlara dayanarak, dedektifler bu olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inanmak için olası nedenler üzerinde çalıştı.” denildi.







