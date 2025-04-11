ABD’de Kongre üyelerini taşıyan uçak, başka bir uçakla çarpıştı

DHA

ABD'de yaşanan uçak kazalarına adeta her gün bir yenisi ekleniyor.

Ölümlü uçak kazalarının arttığı ülkede, dün gerçekleşen helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olayın yankısı ülke genelinde sürerkeni bir uçak kazası daha yaşandı.

KONGRE ÜYELERİNİ TAŞIYAN UÇAK KAZA YAPTI

Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün öğle saatlerinde Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’nda biri ABD Kongresi üyelerini taşıyan olmak üzere iki ‘American Eagle’ uçağının pistte çarpıştığını duyurdu.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

FAA ve American Airlines tarafından yapılan açıklamaya göre, PSA Airlines tarafından işletilen 'American Eagle' uçağının kanat ucu, hızlanma pistinde Republic Airways tarafından işletilen bir diğer 'American Eagle' uçağına çarptı.

KONGRE ÜYELERİ BAŞKA UÇAĞA ALINDI

Çarpışmanın ardından her iki uçak da kapılara geri döndü ve teknik incelemeye alındı.

American Airlines, Kongre üyelerinin başka uçaklarla seyahatlerine devam edeceğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kongre üyelerinden Nick LaLota, olayı sosyal medya hesabından “Kongre'de görev yapmak, hayat boyu bir kez yaşanacak deneyimlerle geldi.. Tıpkı az önce DCA pistinde dururken başka bir uçağın bizim kanata çarpması gibi. Kapıya geri dönüyoruz ama şükür ki herkes iyi!” sözleriyle paylaştı.

Metropolitan Washington Havaalanları Otoritesi, olayın havaalanı operasyonlarını etkilemediğini belirtirken, ABD Federal Havacılık İdaresi kazanın araştırılacağını açıkladı.