ABD'de polis seyyar tuvaleti yakalamaya çalıştı ABD’de polis, şiddetli rüzgar sebebiyle bulunduğu yerden sürüklenen seyyar tuvalet kabini kovaladığı anlar polisin araç kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

ABD'nin Michigan eyaletinin New Buffalo kentinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Polis, şiddetli rüzgar sebebiyle hızla hareket eden seyyar tuvalet kabinini polis aracıyla takip ederek durdurdu.

"Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi"

Yetkililer, polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili dün esprili bir üslupla “Bazı günler polis memuru olmak harika bir iştir. Diğer günler biraz ‘berbat’ olabilir... Bu gece memurlarımızdan biri kaçak bir seyyar tuvalet ile hızlı bir takip gerçekleştirdi, neyse ki işler ‘pisleşmeden’ önce şüpheliyi yakalayabildi” açıklamasını yaptı.