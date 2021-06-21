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- ABD'de zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi öldü
ABD'de zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi öldü
- AA
- 21.06.2021 - 01:48
- Güncelleme : 21.06.2021 - 02:09
ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
9 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Bölge yetkililerinden Wayne Garlock, yerel basına yaptığı açıklamada, kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
9 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebek ile 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade eden Garlock, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Kazanın, ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.
BÖLGEYE 10 MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazayı incelemek için bölgeye 10 müfettiş gönderildiğini bildirdi.
Öte yandan, Alabama'nın Tuscaloosa şehrinde, tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki 1 kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Yine Alabama’nın Birmingham kentinde, sel sularına kapıldığı sanılan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.